Het eclectische droomhuis aan zee

Wakker worden door het geluid van de golven, daarna met een kop koffie genieten van een prachtige zonsopkomst. Dan is het tijd voor een lange wandeling op het strand of een paar uurtjes lekker luieren in de zon. ’s Avonds kun je heerlijk barbecueën met familie en vrienden en geniet je van de zon die even geweldig weer verdwijnt, als die ’s ochtends gekomen is. Kortom, wonen aan zee is een prachtige manier van leven. En al helemaal als je dat kunt doen in het prachtige eclectische droomhuis dat we je nu gaan laten zien. Kijk mee naar een prachtige reportage van fotograaf Eugeni Pons.