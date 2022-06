Een aantrekkelijke geschakelde woning

Nogmaals bekijken we de benedenverdieping, maar nu vanaf de andere kant en zien nu de ruime keuken die hier aanwezig is. En misschien had je hier ook een woonkamer verwacht, maar dat is niet het geval, hierachter is namelijk een slaapkamer ondergebracht! Wederom een leuke twist in het ontwerp die voor een nog hogere unieke waarde van deze woningen zorgt. Voor we boven gaan kijken nog een opmerking over de gehanteerde stijl, het is namelijk best moeilijk om die te omschrijven. Het is vooral een modern en minimalistisch geheel dat door het nodige hout een extra eclectisch en landelijk randje krijgt.