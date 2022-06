Een plantenbak maken van pallets: zo pak je dat aan!

Het einde van de winter is in zicht. Nog even en de dagen worden weer veel langer, de temperatuur gaat weer omhoog en de nachtvorst behoort tot het verleden. De lente laat niet lang meer op zich wachten en de plantjes in de tuin komen langzaam weer in bloei. Het begin van de lente betekent ook dat we de tuin weer op orde kunnen gaan maken. Voor je het weet kun je de tuinmeubels alweer uit de schuur halen en weer lekker buiten zitten. Er zijn nu al dagen waarop het in het zonnetje best goed toeven is.

Omdat het wel zo gezellig is als er in je tuin wat plantjes staan, hebben we dit Ideabook voor je geschreven. Hierin leggen we je uit hoe je zelf één of meerdere mooie plantenbakken kunt maken. Uiteraard kiezen we niet voor een simpel bouwpakket van een tuincentrum of bouwmarkt, maar gaan we het helemaal zelf doen. Hiervoor maken we gebruik van pallets, omdat die een mooi robuust uiterlijk hebben. Als je nog wat ruimte in je tuin over hebt, dan is het toch hartstikke leuk om er een zelfgemaakte plantenbak neer te zetten. Lees snel verder en ga binnenkort nog aan de slag!