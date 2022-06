Hoe richt ik mijn thuiswerkplek in?

Bij thuis werken denkt men vooral aan: een bureau, een pc, een archiefkast en een ergonomische stoel. Maar thuis werken kan ook betekenen: verf, lichtval, vergaderen, klanten, materiaalopslag. Iedere vorm van thuiswerk, of het nu kunstzinnig, zakelijk of sociaal is, geeft een eigen karakter aan de ruimte. Maar, een goede werkruimte geeft ook karakter aan het werk. Deze ontwerpen zijn geïnspireerd door het werk dat erin gedaan moet worden, maar inspireren en ondersteunen ook dat werk door hun eigen karakter en functionaliteit.