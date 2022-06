Zo leg je een stuk muur of de originele vloer bloot

De kosten voor dit project liggen hem vooral in de manuren. Het is best wel veel werk om een houten ondervloer zo mooi te maken dat hij als gewone vloer kan dienen. Uiteraard moet je de juiste gereedschappen hebben. Heb je die niet, moet je ze kopen. Verder moet je de beits of lak kopen om je vloer te behandelen. Maar zoals gezegd, gaan er vooral veel uren zitten in het mooi maken van deze vloer. Maar als dat gelukt is, heb je een prachtige stoere en originele vloer die verder helemaal gratis is, puur om de reden dat hij er al die tijd al lag.

