6 do’s en don’ts bij het inrichten van je huis

Je gaat je nieuwe huis inrichten. Spannend! Een leeg canvas die je helemaal naar je eigen zin en smaak kan inrichten. Dat is mooi en leuk, maar ook tricky. In dit Ideabook geven we je daarom een aantal tips zodat je niet de fouten maakt die al zoveel mensen voor jou hebben gemaakt. Dat zou zonde zijn. Een goed begin is het halve werk, heet het dan. Het komt erop neer dat je van tevoren goed na moet denken over wat je wil, waar je het wil en hoe je het wil. Door alles minutieus voor te bereiden is de kans op teleurstellingen, fouten of andere tegenslagen kleiner. Dus goed plannen, tekenen en uitschrijven en naderhand heb je een prachtig interieur en heb je de kosten minimaal gehouden. Want fouten kosten geld. Als je iets doet, en je moet het later nog een keer doen of iets herstellen, kost dat natuurlijk geld.