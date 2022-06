Vinyl op de vloer was een lange tijd een zwaktebod. Het was een goedkoop materiaal en dat straalde het in het verleden ook wel uit. Als je vinyl (vroeger heette het ook wel zeil) op de vloer had liggen, had je het niet breed. Maar tegenwoordig is dat niet meer het geval. Vinyl is kwalitatief erg vooruit gegaan en doet in veel gevallen niet onder voor een andere vloer. Vinyl heb je in verschillende soorten, dus voor ieder interieur en voor iedere kamer is er wel een variant te krijgen. Het is nog steeds betaalbaar, het is slijtvast en ook nog eens onderhoudsvriendelijk. Dus wij durven met recht te zeggen: vinyl op de vloer; het kan weer!