Een fontein in je tuin aanleggen. Met deze 7 simpele stappen kun je het zelf

Water is geweldig! Fijn om in te zwemmen, mooi om naar te kijken en ook nog eens rustgevend om naar te luisteren. Water is dan ook een absolute toevoeging aan iedere tuin. Een vijver is natuurlijk al geweldig. Maar vijvers kunnen soms wat statisch zijn. Dus hou je van wat meer dynamiek in je tuin, kun je overwegen een fontein toe te voegen aan je vijver of er één los te plaatsen. Je kan dat laten aanleggen door een professional. Maar in dit Ideabook vertellen we je in zeven simpele stappen hoe je het ook zelf kan doen. En zo kan je van je vijver een spectaculair water schouwspel maken dat zowel een feest is voor het oog, maar ook zalig is voor je oren. Want geef nou toe, wat is er nou meer rustgevend dan het gekletter van water?