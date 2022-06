Ruimte te kort? Een mezzanine biedt uitkomst!

De mezzanine wint aan populariteit in de meeste interieur designs. En dat is niet zonder reden. De mezzanine biedt een enorm scala aan mogelijkheden. Niet alleen voor extra woonruimte of functionaliteit maar ook voor een extra ruimtelijk effect, meer openheid in de structuur van de woning of om een grote hoeveelheid extra daglicht te creëren. In dit laatste geval wordt de eerste verdieping vaak deels opengebroken en wordt de mezzanine ingezet als hal met trap en een extra raampartij. In de woonkamer zien we de mezzanine vaak gesitueerd boven de zithoek met een bibliotheek of extra zithoek met open haard annex werkplek. In de slaapkamer wordt de mezzanine ingezet als slaapplek zodat beneden extra ruimte ontstaat voor bijvoorbeeld spelende kinderen, garderobekast of werkplek. Voordeel van de mezzanine als slaapplek is dat deze niet zoveel ruimte vraagt in de hoogte. In sommige designs wordt de mezzanine met ladder in een verscholen hoek van het huis gebruikt als extra logeerplek voor gasten. Voor de creatieve geest zijn de mogelijkheden oneindig.