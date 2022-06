Haal de lente in huis en plant deze buitenplanten binnen!

Lavendel is prachtig gekleurde en een aangenaam geurende plant die in geen enkele tuin misstaat. Het roept een beeld op van een zonovergoten vakantie in de Provence.Het is niet alleen een sierlijke plant maar ook een praktische plant: met de lavendelolie die je uit de plant kunt winnen kun. Lavendel kan is een voorbeeld van een kruid dat je ook in huis kunt plaatsen want deze plant kan goed tegen de droge lucht in huis. Ook de temperatuur boven de 20 graden is voor lavendel geen probleem. We moeten we wel de kanttekening bij plaatsen dat lavendel veel wordt doorgekweekt en de meeste soorten hybride zijn en niet meer zo sterk als vroeger. Bij het naar binnen halen van planten is er sowieso altijd een risico dat de plant het toch niet redt. Wanneer je resten uit de tuin gebruikt en er dus geen enorme bedragen in investeert dan is het het proberen waard.