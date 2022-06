Het is niet moeilijk! Zelf je tuinhuis bouwen in 6 eenvoudige stappen

Wij houden van alle projecten die jezelf met je handen kunt maken. Of het nou kleine DIY projecten zijn of grotere klussen zoals het bouwen van een tuinhuis. Het leuke van het bouwen van je eigen buitenruimte is dat je snel resultaat ziet en iedereen kan wel een blokhut bouwen. Een goede planning is daarbij onontbeerlijk. Net zoals bij het bouwen van een huis of van een aanbouw, heb je voor het bouwen van een tuinhuis ook een vergunning nodig. De regels verschillen per gemeente dus vraag dit eerst na bij de gemeente waar je woont. Zodra dat gebeurd is, moet je beslissen hoe groot je tuinhuis moet zijn en wat de ideale plek is. Bedenk wat je wilt opslaan in je tuinhuis. Als je alleen gereedschap wilt opbergen, dan volstaat een klein tuinhuis. Wil je een schuurtje bouwen en dat gebruiken voor een hobby zoals schilderen of houtbewerken? Dan is een tuinhuis van grote omvang aan te raden. Daarom geven we je een paar handige tips mee die je helpen als je zelf een schuur gaat bouwen.