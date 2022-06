Meer goede feng shui voor jouw entree: 6 eenvoudige tips!

Je huis heeft zijn eigen energie-kaart. Om te kijken hoe het met de energie in je huis gesteld is, gebruik je als hulpmiddel het Feng-Shui kompas, de Ba Gua. Je deelt de ruimte in in negen evenwijdige vlakken. Voor ieder vlak omschrijf je de levensaspecten die belangrijk zijn voor dit gedeelte van het huis. Zo kun je bepalen door welke aspecten energie stroomt en waar het stagneert in je leven. Tips over hoe je Feng shui een energiemap maakt vind je overal op het internet.

