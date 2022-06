Deze materialen zijn absoluut onmisbaar in je badkamer

En als laatste is daar nog een kleine maar onmisbare accessoire: de badmat. Deze zorgt ervoor dat als je uit de douche of het bad stapt, niet je hele badkamer kletsnat is. Daarnaast dient de badmat voor warme voeten, als je niet over een badkamer met vloerverwarming beschikt. De badmat is er natuurlijk in verschillende maten en kleuren. Zo kan je gaan voor de standaard kleine witte badmat of een grote luxe badmat, in een mooie kleur zoals op deze foto.

