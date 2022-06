Je lederen meubels onderhouden doe je zo!

Lederen meubels kunnen een mooie aanvulling zijn op je interieur. Een lederen bank of stoel kan bijna in ieder interieur worden ingepast, mits ze samengaan met de stijl van de andere meubels die je in huis hebt. Lederen meubels zijn mooi en worden naar mate ze ouder worden alleen maar mooier. Toch twijfelen veel mensen om ze wel voor een lederen bank of stoel moeten kiezen. Van lederen meubels wordt vaak gedacht dat ze moeilijk te onderhouden zijn. Ook denken veel mensen dat leer bijzonder gevoelig is en daarom niet geschikt is voor een huishouden waar ook kleine kinderen of huisdieren leven. Gelukkig zijn al deze opvattingen ongegrond. Het verzorgen ven lederen meubels is in werkelijkheid niet moeilijker dan het verzorgen van je andere gestoffeerde meubilair.

In dit Ideabook geven we je daarom 7 tips om je lederen meubels te onderhouden. Zo blijven je meubels langer mooi en heb je er ook langer plezier van. We vertellen onder meer wat je moet doen als je per ongeluk wat op je lederen meubels morst, maar geven ook tips voor het minder zichtbaar maken van krasjes. Na het lezen van dit Ideabook houdt niets je meer tegen om toch voor die lederen bank of stoel te kiezen waar je oog een tijd geleden al op is gevallen.