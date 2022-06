Kies de perfecte vloer; dit zijn de opties

Wie van een beetje kleur in zijn huis houdt, kan dat op verschillende manieren realiseren. Je kunt natuurlijk de muur schilderen, kleurrijke accessoires en meubels in je huis zetten. Maar je kan ook kiezen voor een kleurrijke vloer. Je kan een houten vloer in iedere gewenste kleur schilderen. En je kan eigenlijk alle vloeren wel in verschillende kleuren krijgen. Dit zijn dan meestal wel effen kleuren. Als je het nog iets kleurrijker en bonter wil, kan je ook kiezen voor een kleurrijke tegel, bijvoorbeeld een mozaïektegel. Deze vloer komt goed tot zijn recht in bijvoorbeeld de keuken of badkamer. Maar misschien is het juist wel leuk en verrassend om zo'n soort vloer in een andere kamer te overwegen.

