Wonen in hout: 6 fantastische voorbeelden

Vaker dan ons lief is zien we woningen uit een catalogus verschijnen op plaatsen waar de bewoners eigenlijk de vrije hand krijgen om een huis te ontwerpen. Zou het niet veel leuker zijn als er meer bijzondere woningen het straatbeeld bepalen? Geen strakke voorgevels maar futuristische lijnen en organische vormen in combinatie met luxe materialen. Op de foto zie je hier een mooi voorbeeld van. De woning heeft een spiraalvorm die zorgt een geleidelijke overgang in het daglichtniveau van de woonkamer. Zo hebben de bewoners privacy naar de straatkant gecreëerd en is de oriëntatie op de tuin gericht. Een heerlijk huis om in te wonen!

Natuurlijke en duurzame materialen zijn nu geliefder dan ooit. Het is dan ook geen wonder dat hout onze harten verovert in alle mogelijke vormen, designs en woonruimten. Hout zien we ook steeds vaker terug in de keuken. In deze voorbeelden laten we zien hoe veelzijdig en flexibel hout in de keuken kan zijn.