Hoe haal je alles uit je kleine badkamer?

Wanneer je niet veel ruimte hebt dan is opslagruimte van essentieel belang. En dus alle beschikbare ruimte en mogelijkheden te gebruiken. De nis in de muur is een uitstekende manier om extra ruimte te creëren in de badkamer. Maak er een in de doucheruimte of naast het bad. Van zo'n nis kun je een extra eye catcher maken door er een andere kleur tegels betonstuc of mozaïektegels voor te gebruiken. Wil je de nis juist niet zien omdat er niet al te mooie shampooflessen in staan, zorg er dan voor dat deze op een plek komt die minder in het oog springt zoals aan de achterkant van een muurtje of zijmuur. Ook in deze badkamer zien we een uniek styling met betonstuc, bamboe handdoekenrek, plantenmuur en grote houten spiegel.