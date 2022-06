Shabby chique spiegels voor in het hele huis

De simpele lijnen en minimale omlijsting maken deze spiegel ideaal om te gebruiken in meerdere soorten inrichtingen. Hier is de achtergrond een lief gebloemd tafereel, maar deze spiegel misstaat zeker niet bij een effen achtergrond in een hardere kleur. Dit is ook een goed voorbeeld van een spiegel met uitstraling die tevens erg handig is. Een spiegel uit drie delen is zo praktisch om je op te maken. En laten we eerlijk zijn, het geeft ook een gevoel van luxe als je voor zo'n spiegel even de tijd voor jezelf kan nemen.