Trendy mozaïek in de badkamer

Mozaïek is goed te combineren met een moderne strakke tegel. In deze douche is ook een strakke grote zwarte tegel gecombineerd met bruin mozaïek in een natuurlijk nonchalant patroon. Dit is perfect voor wie niet kan of wil kiezen tussen strakke of natuurlijke lijnen in de douche. Ook is dit een tip voor als een volledig mozaïeken douche te druk oogt. Breng het dan in balans met een een grote strakke tegel.

