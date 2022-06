DIY: een keukeneiland!

Het is wel zo makkelijk als je kookeiland ook wat kastjes heeft om spulletjes in op te bergen. Daarom kun je voor onder je eiland – gemaakt van een bureau of tafel – ook nog zelf wat kastjes maken. Hiervoor moet je eerst op zoek gaan naar kastjes die de juiste breedte en hoogte hebben. Ze kunnen natuurlijk niet hoger zijn dan de onderkant van je bureau of tafel, en vanzelfsprekend ook niet breder. Het is handig als ze in ieder geval aan één kant aan je bureau of tafel kunnen worden vastgeschroefd. Houd er ook rekening mee dat er voldoende ruimte rondom je eiland is om de kastjes te kunnen openen. Ten slotte is het handig als de kastjes vanaf twee kanten kunnen worden geopend.