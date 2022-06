Je koelkast decoreren: zo doe je dat!

Een koelkast is niet het meest aantrekkelijke apparaat om in huis te hebben. Tegenwoordig zit de koelkast in veel inbouwkeukens verstopt achter een keukendeurtje. Dat betekent echter niet dat we de losse koelkast nergens meer terugzien. Er zitten namelijk nogal wat voordelen aan het hebben van een losse koelkast. Zo kun je over het algemeen een grotere koelkast kopen als deze niet hoeft worden ingebouwd. Voor de kastdeurtjes van je keuken is tenslotte ook ruimte nodig. En bovendien gaat het in inbouwkeukens vaak om een standaardmaat. Zeker als je graag voor de hele week boodschappen in huis haalt, is de inbouwkoelkast al snel te klein. En dus is een losse koelkast het overwegen waard. Maar hoe zorg je ervoor dat je dit apparaat wat aantrekkelijk maakt om naar te kijken?

In dit Ideabook geven we daar antwoord op! Er zijn namelijk heel wat manieren om je koelkast te decoreren, waardoor het een plezier wordt om naar je koelkast te kijken. Wat dacht je bijvoorbeeld van een mooie muursticker op je koelkast? Of schoolbordverf, waar de kinderen steeds weer wat nieuws op kunnen tekenen. En wist je dat je de koelkast ook kunt gebruiken als opbergplek voor je keukengerei? Al is het dan wel de vraag of je het keukengerei ook nog kunt gebruiken. Lees snel verder en kom erachter op welke manieren je jouw koelkast allemaal kunt decoreren. Je zult versteld staan van de mogelijkheden!