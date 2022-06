Baden om in weg te dromen

Laat je wegzakken bij het zachte kaarslicht in het overdadige schuim van dit prachtig gevormde ovalen bad en geniet van de zonsopgang over het heidelandschap. Wow, zo wordt baden een sprookje! Wanneer je huis ergens een prachtig uitzicht heeft, waarom daar dan niet ook van genieten in de badkamer? Dat kan de mooie natuur zijn zoals op de foto hierboven, maar het kan ook de tuin, het park aan de overkant, een skyline of stadsgezicht zijn. En het bad hoeft niet bij uitstek alleen maar in de badkamer te staan. We zien het bad ook buiten de badkamer losstaand in andere kamers zoals in de slaapkamer, logeerkamer of patio.