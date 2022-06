Hoe maak ik de schutting in mijn tuin klaar voor de lente

Nu de schutting in je tuin weer helemaal prachtig en klaar is voor de lente, is het wel zo handig om ook even op de details te letten. Loop bijvoorbeeld even de scharnieren van de tuindeuren na. Deze kunnen door de regen en alle andere elementen zijn gaan roesten. Misschien is het een idee om ze ook even lichtjes op te schuren. Of even een drupje olie er in te doen zodat ze weer makkelijk open en dicht gaan zonder te piepen. Als je er voor hebt gekozen om de schutting te schilderen, kan je de scharnieren natuurlijk hetzelfde kleurtje meegeven.

Zo, en dan is nu alles klaar en kan de lente beginnen!

