8 handige tips voor een georganiseerd huis

Gebruiksvoorwerpen zoals kranten en tijdschriften kunnen maanden, zo niet jaren door je huis slingeren. Hierbij geldt in principe ook de regel: als je er – laten we zeggen – twee maanden niet naar gekeken hebt, kan het echt wel weg. Zeker de krant, waar bijna elke dag een nieuwe van verschijnt, zal je na twee weken niet meer lezen. Zeker omdat het nieuws dat er in staat redelijk achterhaald is. Loop dus één keer per week door je huis en kijk of je dit soort dingen de deur uit kan doen.

Inspiratie voor goed georganiseerde ruimten doe je hier op. Deze professionals weten alles over hoe je je huis zo inricht dat het opgeruimd en georganiseerd blijft. En in dit Ideabook lees je nog meer tips over hoe je spullen de deur uit kan doen die je echt niet meer nodig hebt.