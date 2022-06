De mooiste barbecues voor een kleine tuin!

Nederland wordt steeds meer een echt barbecueland. We bbq’en vaak en liefst ook het hele jaar door. Ook ontdekken we gelukkig dat er meer op het vuur kan dan alleen worstjes en hamburgers. Mooie stukken vis, veel verschillende kruiden, gegrilde groente. Het is niet zo gek dat buiten koken steeds populairder wordt, want niets is zo gezellig en ontspannend als het maken van een goed vuurtje en het koken in de buitenlucht. Veel aandacht en tijd voor het eten en elkaar. Met het voorjaar voor de deur zeker iets om naar uit te kijken.

In dit Ideabook hebben we een aantal bbq's verzameld die uitermate geschikt zijn voor een kleine tuin. De modellen zijn allemaal bijzonder en zullen in je tuin zeker niet misstaan!