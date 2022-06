Inspiratie voor een groen welkom rond je voordeur!

Bij de voordeur krijgt iedereen de eerste indruk van je huis en je interieur. Jammer genoeg wordt aan deze plek minder aandacht geschonken dan aan het interieur of de achtertuin. En dat is zonde want de eerste indruk blijft vaak het langste hangen. Is de ruimte rond je voordeur ongezellig en rommelig, dan geeft dit geen welkom gevoel voor jezelf, je familie en je vrienden. Op dat moment maakt het niet uit of je je huis grondig gekuist hebt of niet, de welkom wordt zeer ongezellig. Dus weg met die verdwaalde vuilniszak, de pot met verdorde planten en andere rommel. Het wordt de hoogste tijd om een gezellige en mooie plek te creëren. In dit ideabook hebben we een aantal inspirerende voorbeelden voor je op een rij gezet.