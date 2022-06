Decoreren op grote hoogte: het plafond

Van een onverwachte, klassieke touch gaan we over naar een compleet authentiek plafond. In bezit van een historisch pand met karakteristieke elementen of ornamenten? Lucky you! Laat deze bovenal herleven. Schakel indien nodig de hulp van een expert in om het plafond in al haar glorie te laten restaureren. Ben je een van de minder gelukkigen als het aankomt op authentieke elementen? Niet getreurd, fake it! Pas sierlijsten in klassieke stijl of een fotobehang toe op het plafond om die authentieke look & feel te creëren. Combineer de klassieke elementen met moderne, strak vormgegeven meubilair voor een interieur anno nu. Bovendien zullen de uiteenlopende stijlen elkaar alleen maar doen stralen.