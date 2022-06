Dambordpatroon op de vloer – de toepassingen zwart op wit

Al eerder in dit Ideabook spraken we over de combinatie van het dambordpatroon op de vloer met andere tegels of vloersoorten. Hout in een lichte vergrijsde of juist warme toon is vrijwel altijd een ideale partner voor deze vloer. Dit natuurlijke materiaal voegt direct de nodige warmte toe aan het harde zwart-wit interieur. Bovendien ontstaat hierdoor een zachter kleurenpalet. Ook zacht en met een subtielere look is de mix met grijstonen en pasteltinten. Houd bij de keuze van grijs rekening met de lichtinval om de juiste koele of warme ondertoon te bepalen. Daarnaast is de combinatie met de pastelkleur van belang. Het frisse roze in dit voorbeeld creëert een romantische en eigentijdse look. Door niet de gehele muur te betegelen, ontstaat het gevoel van een (verhoogde) lambrisering. Dit en de toevoeging van lijnen, sierranden, afgeronde vormen en een enkele rij tegels met textuur versterken het klassieke karakter. De juiste balans tussen modern en historie, mat en glans, licht en donker, zacht en hard, gieten het dambordpatroon in een nieuw jasje.