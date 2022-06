Trap op? Zo blijf je liever nog even beneden. Of eronder!

Inderdaad. Na het doorbreken van muren voor de gewenste, grote open ruimte kan de trap nog weleens in de woonkamer komen te staan. Of in sommige woningen was de trap hier sowieso al aanwezig. Hoe dan ook, in deze gevallen is het des te belangrijker dat de trap geen obstakel vormt, maar juist onderdeel van de ruimte wordt. Een ideale manier om dit te bereiken is door het als meubel te laten fungeren. Creëer kastruimte door schappen, open en dichte vakken af te wisselen. Losse kleine spullen verdwijnen achter de deur, terwijl accessoires of de televisie een plek in het zicht krijgen. Laat de vakken qua hoogte gelijk lopen met de traptreden, maar speel met de breedte voor een nonchalante look. Zo ontstaat er overigens ook een plek op maat voor de verschillende spullen. Doordat de vakken in dit voorbeeld op de onderste rij en aan de zijkant dicht zijn, omlijsten deze de open kastruimte. De combinatie met open vakken houdt het geheel bovendien licht en luchtig.