Het is weer lente: tijd voor een tuin vol met kleurige bloemen!

Bloemen vormen een belangrijk onderdeel op allerlei momenten in ons leven. Ze zijn aanwezig op verjaardagen, diploma-uitreikingen, bruiloften, ziekte en begrafenissen en vormen zo een onmisbaar onderdeel door alle levensfases heen. Bloemen maken ons vrolijk en geven sfeer en kleur aan ons huis en onze tuin. Dat is niet zomaar een stelling; wetenschappelijk onderzoek in de VS heeft aangetoond dat bloemen ons levensgeluk daadwerkelijk verhogen. Mensen die tien maanden lang elke dag bloemen kregen, waren gelukkiger, positiever en hadden meer verbinding met familie en vrienden. Geen wonder dat we in het voorjaar graag potten vullen met allerlei kleurrijke soorten als start van het nieuwe seizoen. Iedereen weet ook wel dat bepaalde bloemsoorten een betekenis hebben. Zo staat de rode roos voor romantische liefde en de roos voor liefde in het algemeen. Veel mensen denken niet na bij de betekenis van de bloem wanneer ze een boeket cadeau geven. Degenen die de bloemen ontvangen kennen de betekenis vaak ook niet en missen dus de onderliggende boodschap. Kies daarom de bloem die bij jou past en die je mooi vindt. Lees in dit artikel over de karaktereigenschappen van de diverse bloemen. En kun je allerlei bloemen door elkaar heen plaatsen in de tuin? De foto hierboven met mediterrane tuin laat zien dat bloemen in een veelvoud aan kleuren – van roze tot rood, oranje en blauw paars – prima gecombineerd kunnen worden. Het hoeft ook niet allemaal netjes op een rij maar juist de wat frivole opstelling met hangende bloemen over muurtjes en planten in verschillende hoogtes geeft een mooi en speels effect.