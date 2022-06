7 manieren om efficiënt gebruik te maken van regenwater

Water is mooi om naar te kijken. De beweging van het water, de kleuren die het weerspiegelt. Gebruik je fantasie en voeg elementen toe in je tuin die water opvangen. Of het nu een goot is waar het water in stroomt, een bakje water voor de vogels of een mooie fontein. Water brengt leven in je tuin en werkt rustgevend. In de vorm van water is vrijwel alles mogelijk. Op de foto zie je hoe mooi het effect is van een aantal prachtig gevormde flessen in het gras. Tuinen mogen best wat minder saai en voorspelbaar zijn!