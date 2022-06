Een huis met een hele bijzondere verrassing

Een statig en bijna monumentaal geheel zien we bij een eerste blik op dit huis. Een schitterende combinatie van moderne en landelijke elementen siert deze voorgevel. Vooral de ingang ziet er indrukwekkend uit. Een grote dubbele voordeur en heel veel ramen maken vooral veel indruk. Een palmboom in de tuin zorgt voor een Mediteraans tintje. Ook niet zo gek als we ons bedenken dat dit huis in Zuid-Amerika staat. Al is dit ver gelegen van de Middellandse Zee, de invloed van de Zuid-Europese cultuur is hier natuurlijk erg groot.