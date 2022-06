Een eigenzinnige L-vormige woning

Woningen kunnen een rechthoekig grondplan hebben, juist meer vierkant of een hele andere vorm. Maar ook 'lettervormige' huizen kom je geregeld tegen. Een U-vorm kan heel mooi zijn om toe te passen of juist een L-vorm. Die laatste vorm is de basis van het grondplan van het project dat we nu gaan bekijken. Dit huis heeft juist door die vorm een heel eigenzinnig karakter gekregen. Een uitstraling die het goed doet in de omgeving waar de woning staat. We reizen voor dit project af naar Zuid-Korea om te zien hoe architecten dit lettervormige concept prachtig hebben uitgewerkt.