Een stukje natuur in de slaapkamer; deze planten zijn het meest geschikt

De rubberboom, of rubberplant, is te herkennen aan zijn grote wat dikkige bladeren. Ook deze plant is een fantastische zuiveraar van de lucht in je slaapkamer. De plant is uiterst taai en kan tegen weinig licht en koele temperaturen. De rubberplant is gemakkelijk te kweken en te onderhouden. Deze plant gedijt het best in direct, helder zonlicht tot half schaduw.