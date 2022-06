Straks gezellig eten in de tuin? Bouw nu alvast je stenen barbecueplaats!

Zodra in Nederland de eerste lentezon doorbreekt, dan krijgen we zin om naar buiten te gaan en de barbecue aan te steken. En wat is er nu gezelliger dan om een heerlijke warme zomerdag af te sluiten met een gezellige barbecue samen met familie en vrienden? Allerlei heerlijke soorten gemarineerd vlees en groentespiezen te grillen in de buitenlucht onder het genot van een glas wijn of heerlijke cocktail. Dat is pas genieten! Naast de vele soorten barbecues die je los kunt kopen, kun je ook voor kiezen om zelf je eigen stenen barbecueplaats te bouwen. Zo heb je een vaste barbecue die tegelijkertijd ook als tuinhaard kan dienen met een heerlijk warm haardvuur op de koelere zomeravond. En die warmte is handig want niet alle Nederlandse zomeravonden zijn even warm. In dit artikel vind je een overzichtelijk stappenplan hoe je zelf zo'n barbecueplaats bouwt, wat de mogelijkheden zijn en waar je rekening mee moet houden. Ook laten we een aantal inspirerende voorbeelden zien van hoe zo'n barbecueplaats, zithoek of buitenkeuken er uit kan zien. Wil je zo'n barbecueplaats aanleggen? Begin er dan nu in het vroege voorjaar mee zodat hij op tijd klaar is!