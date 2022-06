Een spannende eclectische villa

Villa’s zijn altijd leuk om te bekijken. Zeker als jijzelf wat kleiner behuisd bent, dan is het altijd leuk om lekker weg te dromen bij een groot huis. Het project wat we je nu gaan presenteren is echt een geval om van te gaan watertanden. Het ontwerp van de Argentijnse architect Facundo Arana heeft een spannend en eclectisch geheel opgeleverd. Erg moeilijk is het om je vinger goed op de stijl te kunnen leggen. We laten jou dan ook graag meebepalen wat dit precies voor stijl is!