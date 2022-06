8 creatieve kleine badkamers

De badkamer: het is een van de meest intieme plekken van je huis. Een plek waar je onder de douche of in bad de dag begint, of juist afsluit. Een plek voor jezelf of een plek om samen met je partner te kunnen ontspannen. Maar wat moet je nou als er in je huis erg weinig ruimte is voor een badkamer? Creatief zijn is dan vooral de oplossing! Creativiteit van jezelf en ook van de professional die jouw badkamer aanlegt. Gelukkig geldt het bekende ‘klein, maar fijn’ ook voor heel veel kleine badkamers. Daarom hebben we de leukste, mooiste en meest creatieve kleine badkamers voor je op een rij gezet.