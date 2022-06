Amsterdam is de grootste stad van Nederland als je kijkt naar het aantal inwoners. En er is dan ook geen plek te bedenken waar zo ontzettend veel verscheidenheid is in woningen: van royale grachtenpanden in de prachtige historische binnenstad tot grote flatgebouwen in de buitenwijken. Het project dat we gaan bekijken is geen grachtenpand en ook geen flat, maar ‘gewoon’ een eengezinswoning in Amsterdam. Maar dat maakt het zeker niet minder interessant! In opdracht van de huidige bewoners zijn de interieurarchitecten van Diego Alonso Designs aan de slag geweest om hier een ontzettend gezellig huis voor een familie van te maken.