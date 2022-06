Boswoning met Scandinavische Charme

In tegenstelling met wat veel mensen denken is een blokhut niet een typisch Canadees of Noord-Amerikaans verschijnsel. Ook in de Europese wouden vindt men deze opvallende woning geregeld, meestal als onderkomen voor jagers of als een veraf gelegen vakantiewoning. Het is een populaire wijze van onderdak, zeker omdat je zo dicht bij de natuur leeft. Vandaag laten we je een mooie boswoning zien die veel verrassende dingen voor je in petto heeft: een aangenaam binnenklimaat, duurzaam karakter en energie-efficiëntie. Kortom, op alle fronten scoort deze woning hoogt. Wandel met ons mee door het bos, om vervolgens de prachtige boswoning te ontdekken. Be inspired!