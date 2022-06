Zo metsel je zelf een bakstenen muur

Met het voegen van je gemetselde muur moet je wel nog even wachten. Pas na een week of twee is de specie van de muur voldoende uitgehard. En dan pas kun je voegen. Er zijn verschillende manieren van voegen, de een is dat makkelijker dan de ander. Je kan kiezen voor een vlakke voeg, een inspringen voeg, een schuine voeg of een knipvoeg. Je begint altijd met het vullen van de stootvoeg, ook wel de verticale voeg. Als dat klaar is ga je over naar de lintvoeg, oftewel de horizontale voeg.

