Overweeg je een kas in je tuin? Dit moet je weten

De meeste voordelen van een tuinkas zijn natuurlijk al voorbij gekomen. Nog een keer keurig op een rijtje: met een tuinkas verleng je het kweekseizoen. Daardoor kan je over een langere periode in het jaar groenten, fruit en andere planten kweken. In een kas worden de planten beschermd tegen de elementen. Dus overvloedige regen, andere neerslag en harde wind kunnen de planten niet schaden. Daarnaast heb je de omstandigheden in een kas redelijk onder controle waardoor planten beter groeien en je altijd een mooiere oogst zult hebben. Door deze mooie oogst zal je minder groenten in de supermarkt hoeven verkopen, en dat scheelt natuurlijk weer in de portemonnee.

Veel nadelen van een kas zijn er niet te verzinnen. Een nadeel zou kunnen zijn dat het een gecontroleerde omgeving is en er dus geen regen bij de planten kan komen. Dit betekent dat je altijd zelf alle planten water moet geven. Dus dat levert wat extra werk op. Ook moet je altijd goed de temperatuur in de gaten houden. Als het te koud wordt, moet je bijstoken en als het in de zomer te warm wordt, moet je goed ventileren.