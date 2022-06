De unieke samensmelting van de moderne en de landelijke stijl

Wordt het beeld al een beetje duidelijk? We kijken hier in ieder geval naar een grote woning! Het middengedeelte van de villa wordt gevormd door het natuurstenen gedeelte, de aangebouwde vleugels vallen op door een meer minimalistische vormgeving. En we zien natuurlijk de zeer grote besloten achtertuin. Het speelveldje is een prachtige luxe voor kinderen. Hoe leuk is het voor kinderen als ze kunnen voetballen in de achtertuin! Maar ook voor lekker zwemmen is hier ruimte door de aanwezigheid van het mooie zwembad. Iets hoger, op het niveau van het huis zelf is een zeer royaal terras aangelegd. Buitenruimte genoeg, zal er binnen ook voldoende ruimte zijn?