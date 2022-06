Comfortabel leven in een modern huis

Deze woning is uitgerust met een zeer grote keuken. Nog zo’n fijne bijkomstigheid voor een gezin. Meer dan voldoende ruimte is er om te kunnen koken en ook als eetkamer is deze ruimte heel goed te gebruiken. Gezellig samen eten aan de eettafel of even snel ontbijten aan de bar, het kan hier allemaal. En zie je wat we met het industriële tintje bedoelen? Kijk maar eens naar de mooie verlichting.