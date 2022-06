Een mooi groot huis in een topklimaat!

Ten noorden van Mexico, in Sinaloa, vinden we een prachtige woning, omringt door een schitterende vegetatie in een een topklimaat. Dicht bij de zee, in de stad Los Mochis, vinden we deze woning waarin de bewoners leven als in de Hof van Eden. Niet alleen de omgeving is prachtig, ook de faciliteiten nabij de woning zijn uitstekend. Zo ben je snel in de stad waar alle moderne gemakken voorhanden zijn. De fenomenale architectuur is iets waar we je vandaag op trakteren, gewoon om je te inspireren. Dus als je ideeën zoekt voor het ontwerp van je woning, of gewoon even weg wil dromen bij wat prachtige foto´s: wandel met ons mee en kijk je ogen uit!