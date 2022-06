6 leuke dingen die je van je oude spulletjes kunt maken

Door de jaren heen verzamelen we heel wat spulletjes die we op een gegeven moment niet meer gebruiken. Wellicht hebben we ze gewoon niet meer nodig of zijn ze niet hip genoeg meer. Het kan ook zijn dat ze niet meer bij ons huidige interieur passen of dat ze kapot zijn. Je kunt er natuurlijk voor kiezen om al deze spullen op een zeker tijdstip op te ruimen en naar grofvuil te brengen. Toch zou dat wat ons betreft zonde zijn. Een gemiste kans om nog wat met de spulletjes te doen. Van heel veel oude spulletjes die je in huis hebt kun je namelijk nog hartstikke leuke nieuwe dingen maken. Zo geef je de spullen niet alleen een tweede leven, maar is er ook iets nieuws om naar uit te kijken. En je hebt meteen een leuk klusprojectje om mee aan de slag te gaan.

In dit Ideabook zetten we 6 leuke dingen op een rij die je van je oude spulletjes kunt maken. We bespreken welke oude spullen je daarvoor nodig hebt en hoe je deze kunt gebruiken om wat nieuws van te maken. We leggen daarbij ook kort uit hoe je te werk moet gaan en wat je daar allemaal voor nodig hebt. Zo maak je van je oude spulletjes heel gemakkelijk iets nieuws.