7 sensationele badkamerrenovaties

Voor deze badkamer was er eigenlijk geen hoop meer. We mogen toch wel zeggen dat dit een van de lelijkste badkamer op aarde is. In de categorie Horror Badkamers wint deze ruimte zeker de hoofdprijs. Het groene sanitair en het vinyl op de muur maken van deze kamer een schitterend gedrocht. Daarbij is de kamer (al decennia) onaf, want waar is in vredesnaam de spiegel en de wastafel? Tijd voor actie!