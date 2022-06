Goede tips om je huis te organiseren

Frames worden vaak gezien als een decoratie in het interieur, maar als je er over nadenkt zijn ze ook een mooie manier om zaken te ordenen. Alles in zijn eigen vakje, etc. Natuurlijk moet je bij het inrichten van je woning niet verzanden in een soort hokjesgeest; een beetje flexibiliteit tijdens het creatieve proces is een must. Deze frames (of lijsten) leggen hier de nadruk op de kunstwerken, maar het object waar de focus op ligt had evengoed een foto kunnen zijn. Het frame is een mooie manier om een goede sfeer aan je woonkamer te geven, waarbij je tevens een duidelijk orde creëert. Meer mooie ideeën voor de woonkamer vind je hier.