Is de Scandinavische trend nog steeds cool? Waar of niet waar?

In veel steden zijn de afgelopen jaren talloze eigentijdse 'hipster'-barretjes en restaurants opgedoemd. Als we een duik nemen op de websites van deze horecagelegenheiden, of kijken in woontijdschriften, blogs en overige online platforms zoals ons eigen homify, komen we tot de constatering dat de meeste elementen van de Scandinavische stijl nog steeds zeer in trek zijn. Als je een cliché wilt vermijden, is het aan te raden om niet meer te kiezen voor een industriële lamp zoals deze nu in alle doorsnee woningen boven de eettafels hangt. Anno 2016 is een sobere lamp met geometrische details veel stijlvoller. Zie bijvoorbeeld het exemplaar deze afbeelding. Vaak zien we zelfs dat er enkel een peertje aan een kabel hangt, of meerdere peertjes.