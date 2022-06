Strakke lijnen en een stijlvol interieur

Een interessant lijnenspel prikkelt de ogen. In de architectuur is dat zeker het geval. Lijnen vormen vooral in modern vormgegeven bouwwerken een zeer belangrijke rol. Dat is bij dit huis ook zo. Strakke lijnen en als je eenmaal binnen bent dan word je verwelkomt door een schitterend stijlvol interieur. Als extra pluspunt geldt dat dit huis prachtig vrijstaand gelegen is en beschikt over een mooie ruime tuin. Dit mooie ensemble is te vinden in Polen en is een ontwerp van de architecten van Struktura Łukas Lewandowski. Reis meer naar Oost-Europa voor dit prachtige project.