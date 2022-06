Een huis met veel verrassingen

De woonkamer is over twee verschillende lagen verdeeld. Het zitgedeelte doet een beetje aan een zitkuil denken. In dit geval geeft het een erg mooi effect en zorgt het voor wat extra dynamiek in de ruimte. We kunnen natuurlijk in dit geval ook niet om de vloer heen. Een leuke laminaatvloer met een aangenaam houtmotief. Ook handig dat het laminaat zo verwerkt is dat de hoogteverschillen in de ruimte mooi bedekt zijn. Het werk van experts, als amateur-laminaatlegger is dat moeilijk om voor elkaar te krijgen.